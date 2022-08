Spezia-Empoli | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Si affrontano due squadre che probabilmente si contenderanno la salvezza fino all’ultimo.è in programma domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Picco.: come SCENDERANNO in campo le due squadre? I padroni di casa si disporranno con il 3-5-2 schierando Dragowski in porta, a guardia del quale ci saranno Kwior, Caldara e Nikolaou. In mezzo al campo, Bourabia, Sala e Agudelo, con Gyasi e Bastoni sulle fasce. In avanti, Verde e Nizola. Gli ospiti opteranno per il 4-3-1-2: Vicario in porta, linea di difesa a quattro con Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi. A centrocampo, Mari in regia, Haas e Bandinelli ai lati. In avanti, Bajarami dietro le punte Cambiaghi e Destro. Le ...