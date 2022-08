Sostenibilità, il fotovoltaico è a fondo perduto: arrivano 750 mila euro (Di venerdì 12 agosto 2022) Un provvedimento finito in Gazzetta Ufficiale a giugno ma che, come spesso accade, non apre le porte a chiunque. Il fondo perduto, stavolta, strizza l'occhio a un settore cruciale per l'economia ... Leggi su contocorrenteonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Un provvedimento finito in Gazzetta Ufficiale a giugno ma che, come spesso accade, non apre le porte a chiunque. Il, stavolta, strizza l'occhio a un settore cruciale per l'economia ...

Sostenibilità, il fotovoltaico è a fondo perduto: arrivano 750 mila euro Un altro scatto verso la sostenibilità Arrivano i contributi per il fotovoltaico ma solo per alcune realtà. L'occasione però è ghiotta. Obiettivo sostenibilità. Sia sul fronte dei consumi che della dotazione di strumenti ... Feralpi, un parco fotovoltaico per lo stabilimento a Lonato del Garda ...fotovoltaico ci sarà una riduzione delle emissioni pari a 920 t/a CO2, equivalenti alla capacità di assorbimento che avrebbero 1.314 alberi. C'è, inoltre, un altro aspetto legato alla sostenibilità ... Quattroruote Un altro scatto verso laArrivano i contributi per ilma solo per alcune realtà. L'occasione però è ghiotta. Obiettivo. Sia sul fronte dei consumi che della dotazione di strumenti ......ci sarà una riduzione delle emissioni pari a 920 t/a CO2, equivalenti alla capacità di assorbimento che avrebbero 1.314 alberi. C'è, inoltre, un altro aspetto legato alla... Sostenibilità: un retrofit solare per l’autobus a gasolio - Quattroruote.it