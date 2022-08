Sospesa per 15 gg. l’attività commerciale di un secondo esercizio della organizzazione criminale nigeriana disarticolata dalla Polizia di Stato (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Questore della Provincia di Taranto, Dott. Massimo Gambino, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale di 15 gg. per un secondo esercizio che, a seguito delle indagini svolte della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, sembra essere Stato utilizzato come base operativa dell’organizzazione criminale nigeriana recentemente sgominata dalla Polizia di Stato. In particolare, sembrerebbe che il suddetto pubblico esercizio sia Stato più volte ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 12 agosto 2022) Il QuestoreProvincia di Taranto, Dott. Massimo Gambino, ha emesso un provvedimento di sospensione deldi 15 gg. per unche, a seguito delle indagini svolteSquadra Mobile, sotto il coordinamentoDirezione Distrettuale Antimafia di Lecce eProcuraRepubblica presso il Tribunale di Taranto, sembra essereutilizzato come base operativa dell’recentemente sgominatadi. In particolare, sembrerebbe che il suddetto pubblicosiapiù volte ...

