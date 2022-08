Sondaggi elettorali in vista del voto, le ultime con le rivelazioni Tecnè: Centro Destra in vantaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Chi è in vantaggio, chi resta indietro, chi deve correre per recuperare? Ce lo rivelano gli ultimi Sondaggi elettorali. A un mese e mezzo dalle elezioni politiche, continuano ad arrivare i Sondaggi elettorali con quelle che dovrebbero essere le intenzioni di voto degli italiani e le preferenze elette al seggio. La campagna elettorale è viva più che mai, anche perchè il tempo che i politici hanno a disposizione per convincere gli italiani, è molto poco. Ci sarà un rush finale che entrerà nel vivo probabilmente dalla fine di agosto al 20 settembre, anche per convincere gli indecisi o chi sta pensando di astenersi. Nel frattempo però, i Sondaggi, ci danno una idea di quello che potrebbe accadere durante queste nuove votazioni per eleggere i governanti di questo paese. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022) Chi è in, chi resta indietro, chi deve correre per recuperare? Ce lo rivelano gli ultimi. A un mese e mezzo dalle elezioni politiche, continuano ad arrivare icon quelle che dovrebbero essere le intenzioni didegli italiani e le preferenze elette al seggio. La campagna elettorale è viva più che mai, anche perchè il tempo che i politici hanno a disposizione per convincere gli italiani, è molto poco. Ci sarà un rush finale che entrerà nel vivo probabilmente dalla fine di agosto al 20 settembre, anche per convincere gli indecisi o chi sta pensando di astenersi. Nel frattempo però, i, ci danno una idea di quello che potrebbe accadere durante queste nuove votazioni per eleggere i governanti di questo paese. ...

