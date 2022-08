Sondaggi, Azione di Calenda raccoglie appena l’1,9%. Il centrodestra arriva al 50 per cento (Di venerdì 12 agosto 2022) Il centrodestra unito sfiora il 50% dei consensi sia alla Camera che al Senato. Il che significherebbe conquistare la metà dei seggi assegnati tramite il proporzionale (due terzi del totale) e la stragrande maggioranza di quelli assegnati nei collegi uninominali. È il risultato del nuovo Sondaggio realizzato da Tecné per Mediaset, quando mancano 44 giorni al voto del prossimo 25 settembre. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, tallonato dal Pd, ma la differenza tra le due coalizione resta molto marcata. Azione di Carlo Calenda, che ha abbandonato PiùEuropa dopo aver rotto l’alleanza con Letta, da solo è stimato appena all’1,9%. Per raggiungere la soglia di sbarramento del 3% ad oggi è fondamentale il 2,8% che porta in dote Italia Viva di Matteo Renzi. Nonostante l’accordo tra i due abbia dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilunito sfiora il 50% dei consensi sia alla Camera che al Senato. Il che significherebbe conquistare la metà dei seggi assegnati tramite il proporzionale (due terzi del totale) e la stragrande maggioranza di quelli assegnati nei collegi uninominali. È il risultato del nuovoo realizzato da Tecné per Mediaset, quando mancano 44 giorni al voto del prossimo 25 settembre. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, tallonato dal Pd, ma la differenza tra le due coalizione resta molto marcata.di Carlo, che ha abbandonato PiùEuropa dopo aver rotto l’alleanza con Letta, da solo è stimatoall’1,9%. Per raggiungere la soglia di sbarramento del 3% ad oggi è fondamentale il 2,8% che porta in dote Italia Viva di Matteo Renzi. Nonostante l’accordo tra i due abbia dato ...

