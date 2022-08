Sollevamento Pesi, Europei Youth 2022: Claudio Scarantino bronzo nella categoria fino a -61 kg! Vince Lampridis (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva un altro bronzo per l’Italia ai Campionati Europei Youth 2022 di Sollevamento Pesi, rassegna in fase di svolgimento a Raszyn (Polonia). Nel terzo giorno di competizioni infatti il nostro Claudio Scarantino è salito sul gradino più basso nel podio nella categoria fino ai-61 kg, portando a due il conto delle medaglie conquistate dalla spedizione italiana in terra polacca. Il giovane Pesista è riuscito nell’impresa ottenendo la quarta piazza sia nello strappo che nello slancio, trovando la misura di 109 kg nella prima prova e di 130 lg nella seconda, quest’ultima viziata da un errore al terzo tentativo (dove l’azzurro ha provato ad alzare 133 kg ), ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva un altroper l’Italia ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento a Raszyn (Polonia). Nel terzo giorno di competizioni infatti il nostroè salito sul gradino più basso nel podioai-61 kg, portando a due il conto delle medaglie conquistate dalla spedizione italiana in terra polacca. Il giovanesta è riuscito nell’impresa ottenendo la quarta piazza sia nello strappo che nello slancio, trovando la misura di 109 kgprima prova e di 130 lgseconda, quest’ultima viziata da un errore al terzo tentativo (dove l’azzurro ha provato ad alzare 133 kg ), ...

eonBirdApp : Sono morta defunta sono andata dall’altra parte della città per preparare i pacchi per i rifugiati e tra il solleva… - dario39355099 : @lindawhippet Non credo, tipo sollevamento dei pesi, non sono più un culturista ?????? Beh, non lo sono mai stato! - PorelliRoberto : @c_appendino Sollevamento pesi. - onevoicetosing : @utentesegreto21 Cristianesimo atletico: - questi fanno cardio - quelli di Viterbo che si schiattano sotto la macch… - Miceli11Zaira : @SoloCu0re Puoi sempre fare sollevamento pesi col bilanciere e il pisello li mi farebbe ridere -