Sinner fuori agli ottavi nel Masters 1000 di Montreal

(Di venerdì 12 agosto 2022)(CANADA) (ITALPRESS) – Pablo Carreno-Busta si prende la sua rivincita e stoppa neglila corsa di Jannikal”National Bank Open”, sesto Atpstagionale, dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari, che si sta disputando sul cemento di, in Canada. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e settimo favorito del seeding, che lo scorso marzo aveva sconfitto a Miami lo spagnolo annullando cinque match-point, stavolta ha ceduto 6-2 6-4, in un'ora e 24 minuti di una partita mai in discussione. Per il 31enne di Gijon, numero 23 del ranking, terza vittoria pesante adopo quelle su Berrettini all'esordio e su Rune al secondo turno (solo tre i game concessi al giovane danese), per giunta senza perdere un set.Negli ...