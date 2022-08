(Di venerdì 12 agosto 2022) Ilcon il mossiere Ambrosione e il vice Magni Per approfondire : Foto :, "prove di notte" per ildell'Assunta: le foto

UmberHouse : @EugeHermanni333 @borghi_claudio @GPerenne Certo infatti a Lucca, Arezzo, Pisa, Pistoia, Grosseto, Massa e Siena se… - Nazione_Siena : Calcio, ’game over’ per la Virtus Chianciano Interviene il sindaco - PinelliPier : COMUNE SIENA: il Sindaco De Mossi commento ordinanza San Marco - GazzettadiSiena : La ragazza era scomparsa a fine luglio a Siena, ma è stata ritrovata grazie allo sforzo di tutta la città - GazzettadiSiena : Il sindaco di Siena: “Critiche strumentali” -

LA NAZIONE

Ilcon il mossiere Ambrosione e il vice Magni Per approfondire : Foto :, "prove di notte" per il Palio dell'Assunta: le fotoLo ha detto ildiLuigi De Mossi. Quanto al tufo il primo cittadino spiega che 'il terreno è stato lavorato per molto tempo', ma che 'il problema è quello delle temperature elevate. ... Siena, il sindaco: "Nel Palio ci vuole chi lo sa interpretare: sia fantini che cavalli" Siena, 12 agosto 2022 - «Che sia un Palio divertente, agonistico e godibile per la nostra città», l’auspicio del sindaco Luigi De Mossi a margine delle prove all’alba. Secondo giorno, solo con i caval ...È stata presentata ieri mattina al Parco Fucoli, la poesia “Il Giudice”, che il poeta Vincenzo Tafuri ha dedicato a Giovanni Falcone e donato a Chianciano Terme. Il testo, dipinto su una caratteristic ...