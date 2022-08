Sicilia | ok della Meloni a Schifani candidato centrodestra | Berlusconi sblocca l’impasse

(Di venerdì 12 agosto 2022) Via libera da Fratelli d'Italia alla rinuncia alla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenzanelle elezioni del 25 settembre in abbinamento alle Politiche e all'indicazione delal suo posto per l'ex presidente del Senato Renato. "Abbiamo dato il nostro ok - riferisce Ignazio La Russa- a. Se c'è già anche quello di Salvini la candidatura è definitiva. Altrimenti bisogna aspettare la valutazioneLega. Ma credo sostanzialmente ci sia perché dubitoci presenti una proposta senza averla concordata con Salvini.Are l'impasse molto interna a Forza Italia con il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè fino all'ultimo impegnato a sostenere la candidatura di Stefania Prestigiacomo, è ...

Il centrodestra trova la "quadra" sui governatori: alla Lega la Lombardia con, appunto, Fontana, a Forza Italia la Sicilia con Renato Schifani e a Fratelli d'Italia il Lazio, con il candidato ancora d ...