paoloworld : @Maurizio_Lupi In Sicilia chi appoggiate ? - Udc_Sicilia : RT @L_Cesa: ?????? Oggi in conferenza stampa abbiamo presentato il simbolo e la lista unica dei #moderati del #centrodestra, #NoiModerati, pre… - Manfred43109337 : @fdragoni Credo anche Cuffaro che solo in Sicilia prende più voti di Lupi e Toti a livello nazionale. - blogsicilia : #notizie #sicilia Accordo fra Lupi e Toti, Romano 'Centristi più forti nella coalizione' - -

Il Sannio Quotidiano

Lo dice il commissario regionale della Dc nuova in, Totò Cuffaro , in merito alla possibile ...via Twitter l'ex ministro Saverio Romano vicepresidente del partito guidato da Maurizio. ...... eccoli: ELEZIONI2022/ Il finto passo di lato di Musumeci che manda in tilt il centrodestra - Centrodestra : FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati (- NcI, Toti - IaC, Cesa - Udc, ... Sicilia: Lupi, ‘con Schifani equilibrio e autorevolezza istituzionale’ Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “La candidatura di Renato Schifani a governatore della Regione Sicilia per il centrodestra in Sicilia è una perfetta sintesi dei valori liberali e della migliore tradizione ...La coalizione di Centrodestra ha deciso: sarà Renato Schifani il candidato alla presidenza della Regione Sicilia Via libera da Fratelli d’Italia alla rinuncia alla ricandidatura di Nello Musumeci alla ...