Si alza la tensione in Kosovo | saccheggiati negozi serbi a Velika Ho?a

Si alza la tensione in Kosovo, saccheggiati negozi serbi a Velika Hoča

Roma, 12 ago – Nonostante la tregua dettata nelle scorse ore dagli Usa, in favore di un accordo su targhe e carte d'identità della minoranza serba, in Kosovo la tensione non accenna a diminuire. Il 3 agosto vi abbiamo parlato del sequestro di un ambulanza e del suo conducente da parte della polizia kosovara, e oggi ci troviamo a riportarvi l'ennesimo caso di prepotenza etnica. E' di due giorni fa la notizia che alcuni negozi serbi sono stati presi di mira a Velika Hoča, svaligiati e vandalizzati da ignoti. Fino a qui nulla di cui stupirsi, certo; sono episodi che in Italia avvengono quotidianamente. Rimane però il fatto che, in Kosovo, a quanto pare, il motivo di questi saccheggi sia dovuto principalmente al fattore etnico.

