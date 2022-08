STnews365 : Sfumato Lo Celso, la Fiorentina guarda a Empoli e Verona per il centrocampo. L'ultimo squillo di mercato dovrebbe a… -

Virgilio Sport

A completare il quadro potrebbe essere Lodel Tottenham, ma solo in caso di partenza di ... In attacco,Pinamonti, continua a piacere Piatek, con cui però va trovata l'intesa sull'ingaggio ...... è il momento di ripartire nonostante l'obiettivo Qatar siamalamente. L'occasione per ... Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo; Messi, Lautaro Martínez, Di ... Sfumato Lo Celso, la Fiorentina guarda a Empoli e Verona per il centrocampo A due giorni dall’esordio in campionato contro la neopromossa Cremonese, la Fiorentina di Vincenzo Italiano può dichiararsi soddisfatta del mercato sin qui svolto dalla dirigenza. Il Direttore ...Sfuma così uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina per il centrocampo Il centrocampista va in Spagna, ha scelto il Villarreal. vedi letture. Tutto fatto per l'arrivo di Lo Celso al Villarreal ...