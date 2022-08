Settimana di Ferragosto: ecco i consigli della Polizia di Stato (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Durante la Settimana di Ferragosto, le città si svuotano e questa condizione spesso diventa un’occasione per i malviventi, soprattutto con riferimento ai reati contro il patrimonio e, più nello specifico, ai furti in abitazione. Il Questore della provincia di Salerno ha dunque disposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione dei cd. Reati predatori, con l’implementazione di ulteriori pattuglie nel controllo del territorio. Come ogni anno, la Polizia di Stato diffonde i consigli diretti a chi lascia le proprie abitazioni per trascorrere un periodo di vacanza: Chiudere gli infissi e la porta di ingresso; Comunicare ai propri vicini di casa la propria assenza; Far ritirare dalla buca delle lettere la posta in giacenza; Non lasciare in casa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Durante ladi, le città si svuotano e questa condizione spesso diventa un’occasione per i malviventi, soprattutto con riferimento ai reati contro il patrimonio e, più nello specifico, ai furti in abitazione. Il Questoreprovincia di Salerno ha dunque disposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione dei cd. Reati predatori, con l’implementazione di ulteriori pattuglie nel controllo del territorio. Come ogni anno, ladidiffonde idiretti a chi lascia le proprie abitazioni per trascorrere un periodo di vacanza: Chiudere gli infissi e la porta di ingresso; Comunicare ai propri vicini di casa la propria assenza; Far ritirare dalla buca delle lettere la posta in giacenza; Non lasciare in casa ...

