Serie B: il punto di Aglietti tra favorite e sorprese. C'è anche la Reggina (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ex tecnico della Reggina Alfredo Aglietti, fa il punto sulla Serie B al quotidiano Gazzetta dello Sport. Una parte delle sue dichiarazioni riprese dai colleghi di PSB: Leggi su citynow (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ex tecnico dellaAlfredo, fa ilsullaB al quotidiano Gazzetta dello Sport. Una parte delle sue dichiarazioni riprese dai colleghi di PSB:

stanamysmile : Mi ero persa il drama su The O.C., non voglio sapere cosa sia successo ma chiunque si stia vantando di non averla m… - idrobolat : @milkovichsly Ma credo che dal primo minuto si capisca che quella serie tv è tutto tranne che unproblematic ?? è let… - notmycupoftears : Tl giustamente invasa da fancam di the oc, a questo punto direi di fare un rewatch collettivo di tutte le serie che… - evvovemio : lei è la protagonista migliore di tutte le serie punto - ClaryClaretta : RT @asocialeavita: the oc è un pezzo di storia c'è un prima e un dopo questa serie e punto -