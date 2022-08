Serie A | giornata 1 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’attesta sta per finire: il campionato ed ilstanno per ricominciare. Come lo scorso anno, la redazione di “11contro11” vi accompagnerà durante l’arco di tutta la stagione con la rubrica dedicata ai consigli del: in questo articolo troverete i nomi dei 5dain questa primadiA. Prima di continuare vi ricordiamo che la primainizierà sabato (13/08) con gli anticipi delle 18:30 che vedranno impegnate Milan–Udinese e Sampdoria–Atalanta. Il Monza, neo promossa e regina del mercato, scenderà in campo alle 20:45 ed affronterà il Torino. Il programma prosegue la domenica ed i riflettori saranno puntati sulla Roma di Josè Mourinho e della “Joya” Dybala: i giallorossi affronteranno, fuori casa, la ...

Garella è scomparso proprio tre giorni prima dellainaugurale del campionato che vedrà sfidarsi le due squadre che lo hanno reso famoso.VENERDI 12 AGOSTO 2022 ore 20:45B 1a: Parma vs Bari (diretta) Telecronaca: Edoardo Testoni Il sipario su un'attesissima stagione diB si alza al Tardini, dove il nuovo Parma di ...(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Nel week-end che anticipa Ferragosto scatta la Serie A, quest'anno divisa in due dalla lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Si comincia sabato e si andrà avanti con le prime 15 ...Dove vedere Milan-Udinese Tutte le informazioni per seguire la prima partita della serie A 2022 2023: dove vederla in tv e streaming ...