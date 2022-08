Serie A, domani parte il campionato: orari partite su Sky e DAZN, il calendario completo (Di venerdì 12 agosto 2022) Inizia il campionato di Serie A 2022/2023. A inaugurare la stagione alle 18.30, i campioni d’Italia del Milan che sfideranno l’Udinese, e Sampdoria-Atalanta, quindi Lecce-Inter e Monza-Torino. Ecco il calendario della prima giornata (13-14-15 agosto) e dove vedere le partite. Leggi anche: DANZ e l’accordo con Sky: come e dove vedere le partite di Serie A Sabato 13 agosto Milan-Udinese, ore 18.30 (DAZN) Sampdoria-Atalanta, ore 18.30 (DAZN/Sky) Lecce-Inter, ore 20.45 (DAZN/Sky) Monza-Torino, ore 20.45 (DAZN) Domenica 14 agosto Fiorentina-Cremonese, ore 18.30 (DAZN) Lazio-Bologna, ore 18.30 (DAZN/Sky) Salernitana-Roma, ore 20.45 (DAZN) Spezia-Empoli ore 20.45 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Inizia ildiA 2022/2023. A inaugurare la stagione alle 18.30, i campioni d’Italia del Milan che sfideranno l’Udinese, e Sampdoria-Atalanta, quindi Lecce-Inter e Monza-Torino. Ecco ildella prima giornata (13-14-15 agosto) e dove vedere le. Leggi anche: DANZ e l’accordo con Sky: come e dove vedere lediA Sabato 13 agosto Milan-Udinese, ore 18.30 () Sampdoria-Atalanta, ore 18.30 (/Sky) Lecce-Inter, ore 20.45 (/Sky) Monza-Torino, ore 20.45 () Domenica 14 agosto Fiorentina-Cremonese, ore 18.30 () Lazio-Bologna, ore 18.30 (/Sky) Salernitana-Roma, ore 20.45 () Spezia-Empoli ore 20.45 ...

Gazzetta_it : #Milan - Gira per la città, studia l'italiano, domani San Siro: #DeKetelaere già Principe di Milano - Leccezionaleit : Dal Comune manifesti di incoraggiamento per il Lecce. Da Palazzo Carafa arriva l'in bocca al lupo alla squadra gial… - maxinfer40 : RT @Interme37608175: So che non ve ne fotte nulla, ma domani inizia la Serie A del campionato di calcio in Italia. Siete pronti a farvi umi… - CorriereCitta : Serie A, domani parte il campionato: orari partite su Sky e DAZN, il calendario completo - Nkunkismo7 : domani inizia il campionato di serie A? Strano, i fan della pizza dello mare e dello sol mi avevano assicurato che… -