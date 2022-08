Serie A, Champions League e tutto il calcio: dove vederlo (e quanto costa) (Di venerdì 12 agosto 2022) C'è quasi da perdere la testa nel cercare di completare lo slalom tra offerte, piattaforme, diverse tecnologie e contenuti evitando di pagare due volte lo stesso prodotto, oppure di dimenticare qualcosa condannandosi a una stagione di sofferenza da tifoso in astinenza. Benvenuti nel girone dantesco del calcio in televisione (o via streaming): una maratona all'inseguimento del prezzo migliore o della promozione che consente di risparmiare partendo dal punto indiscutibile che ormai di gratis rimane poco o nulla: la nazionale italiana e i Mondiali sulla Rai, Coppa Italia e qualcosa della Champions League su Mediaset, un pizzico di Europa League su TV8 e il calcio giovanile su Sportitalia. Per il resto meglio fare i conti in tasca alle esigenze della propria famiglia perché se si vuole essere bulimici e ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 agosto 2022) C'è quasi da perdere la testa nel cercare di completare lo slalom tra offerte, piattaforme, diverse tecnologie e contenuti evitando di pagare due volte lo stesso prodotto, oppure di dimenticare qualcosa condannandosi a una stagione di sofferenza da tifoso in astinenza. Benvenuti nel girone dantesco delin televisione (o via streaming): una maratona all'inseguimento del prezzo migliore o della promozione che consente di risparmiare partendo dal punto indiscutibile che ormai di gratis rimane poco o nulla: la nazionale italiana e i Mondiali sulla Rai, Coppa Italia e qualcosa dellasu Mediaset, un pizzico di Europasu TV8 e ilgiovanile su Sportitalia. Per il resto meglio fare i conti in tasca alle esigenze della propria famiglia perché se si vuole essere bulimici e ...

