Serie A: “Caccia aperta a chi ha il pezzotto: Danni per un miliardo di euro” (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo dichiara guerra al “pezzotto” parte Stopiracy. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nell’intervista rilasciata a Il Mattino mette al centro il tema della pirateria. Durante le prime due giornate di Serie A verrà attuata una campagna “Stopiracy”, un’iniziativa anti-pirateria che comparirà sugli schermi delle gare del massimo campionato. Un tentativo di fermare la visione illegale dei match. Le multe agli utenti, i sequestri. Perché si fa fatica a frenare il fenomeno? «Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali la Serie A. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare. La lotta alla pirateria sarà ancora lunga perché è ancora troppo diffuso il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) L’Amministratore Delegato della LegaA, Luigi De Siervo dichiara guerra al “” parte Stopiracy. Luigi De Siervo, amministratore delegato della LegaA, nell’intervista rilasciata a Il Mattino mette al centro il tema della pirateria. Durante le prime due giornate diA verrà attuata una campagna “Stopiracy”, un’iniziativa anti-pirateria che comparirà sugli schermi delle gare del massimo campionato. Un tentativo di fermare la visione illegale dei match. Le multe agli utenti, i sequestri. Perché si fa fatica a frenare il fenomeno? «Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali laA. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare. La lotta alla pirateria sarà ancora lunga perché è ancora troppo diffuso il ...

napolipiucom : Serie A: 'Caccia aperta a chi ha il pezzotto: Danni per un miliardo di euro' #pezzotto #serieA #ForzaNapoliSempre… - Dibbello : RT @MarcoIaria1: Il Barcellona, a caccia di liquidità e plusvalenze, vende il 24,5% degli Studios per 100 milioni alla Orpheus Media di Jau… - AndresCorder0s : RT @MarcoIaria1: Il Barcellona, a caccia di liquidità e plusvalenze, vende il 24,5% degli Studios per 100 milioni alla Orpheus Media di Jau… - giangio87 : RT @MarcoIaria1: Il Barcellona, a caccia di liquidità e plusvalenze, vende il 24,5% degli Studios per 100 milioni alla Orpheus Media di Jau… - MarcoIaria1 : Il Barcellona, a caccia di liquidità e plusvalenze, vende il 24,5% degli Studios per 100 milioni alla Orpheus Media… -