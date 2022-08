Segnale d'allarme, Elio Germano celebra Sant'Anna di Stazzema (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - "Dobbiamo essere consapevoli che siamo molto esposti a forme di che ci vengono dall'alto. Si vuole fare in modo che la gente non pensi con la propria testa, ma che aderisca a questo o a quell'altro slogan". Elio Germano , tra i più versatili e popolari attori del cinema italiano, spiega così il senso del suo spettacolo "Segnale d'allarme. La mia battaglia", che domani sarà il momento 'clou' della commemorazione della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema , avvenuta 78 anni fa. "Io voglio fare una denuncia che ognuno declina come crede - dice l'attore all'AGI - sarò presente non di persona ma con uno spettacolo virtuale. Una sorta di 'One man show', dove interpreta il ruolo di un comico che propone idee È un Segnale ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - "Dobbiamo essere consapevoli che siamo molto esposti a forme di che ci vengono dall'alto. Si vuole fare in modo che la gente non pensi con la propria testa, ma che aderisca a questo o a quell'altro slogan"., tra i più versatili e popolari attori del cinema italiano, spiega così il senso del suo spettacolo "d'. La mia battaglia", che domani sarà il momento 'clou' della commemorazione della strage nazifascista didi, avvenuta 78 anni fa. "Io voglio fare una denuncia che ognuno declina come crede - dice l'attore all'AGI - sarò presente non di persona ma con uno spettacolo virtuale. Una sorta di 'One man show', dove interpreta il ruolo di un comico che propone idee È un...

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Segnale d'allarme, Elio Germano celebra Sant'Anna di Stazzema - telodogratis : Segnale d’allarme, Elio Germano celebra Sant’Anna di Stazzema - sulsitodisimone : Segnale d'allarme, Elio Germano celebra Sant'Anna di Stazzema - fede2_4 : RT @AnsaScienza: Anche pensare stanca, ma la fatica non è un'illusione creata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come s… - PaoloX68 : RT @AnsaScienza: Anche pensare stanca, ma la fatica non è un'illusione creata dal cervello per passare ad attività più gratificanti, come s… -