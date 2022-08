Scopre che il Tar condanna gli animali della Sfattoria degli Ultimi a morire con l’elettroshock: donna colpita da infarto (Di venerdì 12 agosto 2022) Era tra le persone che stavano seguendo con maggiore attenzione la vicenda dei 130 suidi ospitati nella Sfattoria degli Ultimi. Ma, alla notizia che, questa mattina, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso contro l’abbattimento degli animali, ha avuto un infarto. E non per modo di dire. La donna, Juli, si è sentita male veramente. A darne notizia il noto animalista Enrico Rizzi. Leggi anche: Banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera Il forte dispiacere “Un pensiero per Juli, una donna che da casa stava seguendo la vicenda de La Sfattoria degli Ultimi e che purtroppo è stata colpita da un infarto dopo aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Era tra le persone che stavano seguendo con maggiore attenzione la vicenda dei 130 suidi ospitati nella. Ma, alla notizia che, questa mattina, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso contro l’abbattimento, ha avuto un. E non per modo di dire. La, Juli, si è sentita male veramente. A darne notizia il notosta Enrico Rizzi. Leggi anche: Banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera Il forte dispiacere “Un pensiero per Juli, unache da casa stava seguendo la vicenda de Lae che purtroppo è statada undopo aver ...

