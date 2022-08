Schira: “Ndombele vuole Napoli ed il Mondiale, trattativa avanzata” (Di venerdì 12 agosto 2022) Tanguy Ndombele vuole il Napoli, trattativa in stato avanzato col Tottenham che può cedere il giocatore in prestito. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, dà ulteriori dettagli sull’affare Ndombele che Sky Uk dà vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis. Secondo Schira la trattativa viaggia spedita anche perché c’è la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare. Ndombele è stato messo fuori rosa da Antonio Conte ed il Tottenham è disponibile a cedere Ndombele in prestito al Napoli, come già fatto nel recente passato in cui il giocatore ha indossato la maglia del Lione. Schira fa sapere che il giocatore ha già accettato la proposta di trasferirsi al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Tanguyilin stato avanzato col Tottenham che può cedere il giocatore in prestito. Nicolò, giornalista esperto di calciomercato, dà ulteriori dettagli sull’affareche Sky Uk dà vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis. Secondolaviaggia spedita anche perché c’è la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare.è stato messo fuori rosa da Antonio Conte ed il Tottenham è disponibile a cederein prestito al, come già fatto nel recente passato in cui il giocatore ha indossato la maglia del Lione.fa sapere che il giocatore ha già accettato la proposta di trasferirsi al ...

