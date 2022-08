Schiaffeggia il conduttore Jimmy Fallon e gli salta addosso Il motivo?

(Di venerdì 12 agosto 2022) Madonna è sempre Madonna, capace di attirare l’attenzione in qualsiasi contesto e in ogni occasione. Anche al Tonight Show, dove ha cantante ha scatenato il caosndo ile poindogli, naturalmente, con ironia. La star ha partecipato alla trasmissione condotta daper presentare l’ultimo album, Finally Enough Love, in uscita il 19 agosto. Ma, più che la musica, è stato proprio il suo comportamento fuori dagli schemi a scatenare un momento di ilarità davanti alle telecamere. Madonna: 25 look memorabili guarda le foto ...

ilpensologo : Madonna crea il caos al 'Tonight Show', 'schiaffeggia' il conduttore Jimmy Fallon e poi gli salta addosso. Con quel… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Madonna crea il caos al 'Tonight Show', 'schiaffeggia' il conduttore Jimmy Fallon e poi gli salta addosso #MADONNA #J… - MediasetTgcom24 : Madonna crea il caos al 'Tonight Show', 'schiaffeggia' il conduttore Jimmy Fallon e poi gli salta addosso #MADONNA… - infoitcultura : Madonna senza freni al Tonight Show: prima “schiaffeggia” il conduttore Jimmy Fallon poi lo “cavalca” - paolocoa : FQ-Madonna senza freni al Tonight Show: prima “schiaffeggia” il conduttore Jimmy Fallon poi lo “cavalca”… -

La cantante era ospite del programma televisivo per promuovere il nuovo album 'Finally Enough Love' che uscirà il 19 ...Poco prima di vincere la statuetta come miglior attore, ha schiaffeggiato in diretta mondiale ilChris Rock. Il comico, infatti, ha fatto una battuta infelice sull'acconciatura di Jada ... Madonna senza freni al Tonight Show: prima “schiaffeggia” il conduttore Jimmy Fallon poi lo… MADONNA "SCHIAFFEGGIA" IL CONDUTTORE TV E POI GLI SALTA ADDOSSO La star scatenata durante l'apparizione a "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ...La cantante era ospite del programma televisivo per promuovere il nuovo album "Finally Enough Love" che uscirà il 19 agosto ...