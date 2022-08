teletext_ch_it : Graziato l'erede Samsung - MediasetTgcom24 : Sudcorea, erede del gruppo Samsung graziato da condanna per corruzione #sudcorea #leejae-yong #handong-hoon - iconanews : Samsung, erede del gruppo Lee graziato dopo condanna corruzione - fisco24_info : Samsung, erede del gruppo Lee graziato dopo condanna corruzione: Prosegue tradizione clemenza nei confronti dei gra… -

Agenzia ANSA

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk - yeol, ha concesso la grazia all'dell'impero, Lee Jae - yong. La grazia è in gran parte simbolica, in quanto Lee era già fuori sulla parola dopo aver scontato 18 mesi di carcere per corruzione e appropriazione indebita. ...L'e leader di fatto del gruppoha ricevuto oggi la grazia presidenziale, ultimo esempio di una tradizione sudcoreana di clemenza nei confronti dei grandi patron condannati per corruzione e ... Samsung, erede del gruppo Lee graziato dopo condanna corruzione - Ultima Ora L'erede e leader di fatto del gruppo Samsung, il miliardario Lee Jae-yong, ha ricevuto oggi la grazia presidenziale, ultimo esempio di una tradizione sudcoreana di clemenza nei confronti dei grandi pa ...L'erede e leader di fatto del gruppo Samsung ha ricevuto oggi la grazia presidenziale, ultimo esempio di una tradizione sudcoreana di clemenza nei confronti dei grandi patron condannati per corruzione ...