Salman Rushdie, il video del momento dell'attacco (Di venerdì 12 agosto 2022) In questo video il momento dell'aggressione a Salman Rushdie e i primi concitati soccorsi in sala. Il video è stato postato su Twitter e girato da uno dei presenti a quella che avrebbe dovuto essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) In questoil'aggressione ae i primi concitati soccorsi in sala. Ilè stato postato su Twitter e girato da uno dei presenti a quella che avrebbe dovuto essere ...

ilpost : Salman Rushdie è stato accoltellato durante un evento pubblico - Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - ilpost : Salman Rushdie è stato aggredito - Marco_Felicani : Pensate la fatwa sia una tradizione folcloristica? Salman Rushdie, 75 anni, visse nascosto sotto falso nome, per sf… - Ultron65 : RT @Corriere: La fatwa del 1989 per i suoi «Versi satanici», la vita sotto scorta e la taglia milionaria -