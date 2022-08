Salman Rushdie: "Dopo la fatwa ho sbagliato a fuggire" (Di venerdì 12 agosto 2022) L'uomo che esce dal portoncino di The Wylie Agency, in Bedford Square,è statocondannato a morte da una fatwa dell'ayatollah Khomeini ilgiorno di SanValentino del 1989 per avere scritto un romanzo dal ... Leggi su lastampa (Di venerdì 12 agosto 2022) L'uomo che esce dal portoncino di The Wylie Agency, in Bedford Square,è statocondannato a morte da unadell'ayatollah Khomeini ilgiorno di SanValentino del 1989 per avere scritto un romanzo dal ...

Agenzia_Ansa : 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, do… - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare - disinformatico : Visto che è fallito l'attentato a Salman Rushdie e sono oltre 30 anni che vive nonostante le fatwa, non è che magar… - BelloGiovanni : Mi sono accorto di avere scritto in modo errato nel mio precedente tweet il nome della località dove è avvenuta l'a… - _lisachan_ : On page 372 of 514 of I figli della mezzanotte, by Salman Rushdie -