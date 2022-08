Salman Rushdie: "Dopo la fatwa ho sbagliato a fuggire" (Di venerdì 12 agosto 2022) L'uomo che esce dal portoncino di The Wylie Agency, in Bedford Square,è statocondannato a morte da una fatwa dell'ayatollah Khomeini ilgiorno di SanValentino del 1989 per avere scritto un romanzo dal ... Leggi su lastampa (Di venerdì 12 agosto 2022) L'uomo che esce dal portoncino di The Wylie Agency, in Bedford Square,è statocondannato a morte da unadell'ayatollah Khomeini ilgiorno di SanValentino del 1989 per avere scritto un romanzo dal ...

disinformatico : Visto che è fallito l'attentato a Salman Rushdie e sono oltre 30 anni che vive nonostante le fatwa, non è che magar… - ilfoglio_it : Con l'attentato a #Rushdie ' è anche l’islam che perde la guerra contro gli islamisti. Se accadrà sarà la morte del… - lucianonobili : Bellissima idea di @RosaPolacco. Da Jafar #Panahi in carcere, a Salman Rushdie accoltelato: il mondo libero non può… - infoitestero : L'aggressore di Salman Rushdie: 'Lui ha attaccato l'Islam' - bedel1945 : Il sospetto per l'attacco a Salman Rushdie 'sorpreso' che sia sopravvissuto Hadi Matar, arrestato subito dopo l'att… -