Salman Rushdie aggredito mentre stava per tenere una conferenza a New York. Fermato l’assalitore (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution sul quale si trovava lo scrittore e lo ha colpito Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution sul quale si trovava lo scrittore e lo ha colpito

Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - ilpost : Salman Rushdie è stato aggredito - fattoquotidiano : Lo scrittore Salman Rushdie aggredito a New York prima di un discorso. Al momento non si conoscono le condizioni di… - nhanguyen789 : La notizia sull'attacco allo scrittore Salman Rushdie mi lascia sgomento. Un profondo sconforto. - RaiNews : Un giornalista dell'Associated Press ha visto un uomo prendere d'assalto il palco della Chautauqua Institution e in… -