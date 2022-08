Salman Rushdie aggredito e accoltellato durante una conferenza: fermato l'assalitore (Di venerdì 12 agosto 2022) Una bruttissima vicenda: lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito a New York mentre stava tenendo una conferenza e l'uomo che lo ha assalito è stato subito fermato dalla polizia. Lo riferisce un ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022) Una bruttissima vicenda: lo scrittoreè statoa New York mentre stava tenendo unae l'uomo che lo ha assalito è stato subitodalla polizia. Lo riferisce un ...

