Salman Rushdie aggredito a New York. Lo scrittore da anni sotto protezione per la fatwa dell'Iran (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito da uno sconosciuto mentre parlava sul podio di un evento a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello, scrive la Bbc. Al momento s'ignorano le condizioni di Rushdie, contro il quale la leadership religiosa iraniana lanciò anni fa una 'fatwa' condannandolo a morte per il libro "I versetti satanici", considerato blasfemo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

