Salman Rushdie aggredito a New York, la paura tra il pubblico e i soccorsi sul palco: le prime immagini dai social (Di venerdì 12 agosto 2022) Un video di pochissimi secondi mostra gli attimi poco dopo l'aggressione allo scrittore Salman Rushdie, colpito al collo con un'arma da taglio mentre stava tenendo una conferenza al Chautauqua Institution. Nelle immagini, della durata di pochi secondi, si vedono diverse persone accorrere sul palco per soccorrere lo scrittore e la concitazione del pubblico. Il 75, autore de 'I versetti satanici', il libro che venne bandito in Iran nel 1988 perché considerato blasfemo, è riuscito ad alzarsi da solo, secondo quanto scrive l'Indipendent online, ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, come riporta l'Associated Press. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Video Twitter Charlie Savenor L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

