Salman Rushdie aggredito a New York: 'Accoltellato alla gola, ma è vivo'. Fermato l'assalitore (Di venerdì 12 agosto 2022) Paura per lo scrittore Salman Rushdie , che da anni vive sotto protezione, è stato aggredito oggi a New York mentre teneva una conferenza al Chautauqua Institution. Secondo quanto riportato da un ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Paura per lo scrittore, che da anni vive sotto protezione, è statooggi a Newmentre teneva una conferenza al Chautauqua Institution. Secondo quanto riportato da un ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie aggredito a New York, video sui social. Sono immagini di pochissimi secondi, persone accorrono sul p… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - FilippoCarmigna : RT @ilfoglio_it: È successo durante una presentazione a New York. Salman #Rushdie era nel mirino dal 1989, ovvero da dopo aver pubblicato i… - Stefaniaugo77 : RT @alaskaHQ: L’agente di Salman #Rushdie ha detto al Guardian che lo scrittore, accoltellato al collo, sta subendo un intervento chirurgic… -