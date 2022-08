Salman Rushdie accoltellato a New York: vendetta islamica? La drammatica sequenza (video) (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, il cui libro Versetti satanici gli è valso minacce di morte e una fatwa del mondo islamico, è stato accoltellato nel corso di una conferenza pubblica a New York, quando un uomo è salito sul palco subito dopo la sua presentazione. L’aggressore ha riptutamente colpito Rushdie, che avrebbe dovuto parlare al Chautauqua Institution di Chautauqua, New York, a circa 75 miglia a sud di Buffalo. Le condizioni di Rushdie, che ha 75 anni, non sono state attualmente note. L’attentatore: un un uomo delle quali non sono note le generalità, è stato arrestato. Chi è Salman Rushdie: la taglia del mondo islamico Il lavoro di Salman Rushdie gli è valso minacce di morte negli anni ’80, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore, il cui libro Versetti satanici gli è valso minacce di morte e una fatwa del mondo islamico, è statonel corso di una conferenza pubblica a New, quando un uomo è salito sul palco subito dopo la sua presentazione. L’aggressore ha riptutamente colpito, che avrebbe dovuto parlare al Chautauqua Institution di Chautauqua, New, a circa 75 miglia a sud di Buffalo. Le condizioni di, che ha 75 anni, non sono state attualmente note. L’attentatore: un un uomo delle quali non sono note le generalità, è stato arrestato. Chi è: la taglia del mondo islamico Il lavoro digli è valso minacce di morte negli anni ’80, ...

