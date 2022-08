Salman Rushdie accoltellato a New York durante una conferenza: è vivo (video) (Di venerdì 12 agosto 2022) Salman Rushdie è stato aggredito a New York: lo scrittore de I versetti satanici è stato accoltellato sul palco durante una conferenza. Salman Rushdie è stato aggredito a New York: lo scrittore è stato accoltellato su un palco durante una conferenza. Su Rushdie da anni pendeva una fatwa per la pubblicazione del suo libro I versi satanici. Lo scrittore è in ospedale ed è vivo. Salman Rushdie, 75 anni, si trovava sul palco del Chautauqua Institution, quando, secondo alcuni testimoni, come riporta l'Associated Press, un uomo sarebbe salito sul palco con un coltello e avrebbe colpito più volte lo scrittore. Le ultime ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022)è stato aggredito a New: lo scrittore de I versetti satanici è statosul palcounaè stato aggredito a New: lo scrittore è statosu un palcouna. Suda anni pendeva una fatwa per la pubblicazione del suo libro I versi satanici. Lo scrittore è in ospedale ed è, 75 anni, si trovava sul palco del Chautauqua Institution, quando, secondo alcuni testimoni, come riporta l'Associated Press, un uomo sarebbe salito sul palco con un coltello e avrebbe colpito più volte lo scrittore. Le ultime ...

