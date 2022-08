Salerno, non accetta relazione gay: padre accoltella la figlia e la compagna - "Mia madre ha provato a bloccarci mentre scappavamo" (Di venerdì 12 agosto 2022) commenta Ha accoltellato la figlia e la partner perché rifiutava la loro relazione. L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a Salerno, dove si trovavano per lavorare, ed è stata denunciata dalle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 agosto 2022) commenta Hato lae la partner perché rifiutava la loro. L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a, dove si trovavano per lavorare, ed è stata denunciata dalle ...

