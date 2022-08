Salernitana-Roma | nuove corse metropolitana al termine del match | gli orari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Trenitalia, su disposizione della Regione Campania a seguito dell’istanza avanzata dal Comune di Salerno, ha previsto il prolungamento dell’o di servizio delladi Salerno in occasione della gara. Domenica 14 agosto, aldella partita, i tifosi potranno pertanto utilizzare il servizio ferroviario per far rientro a casa. Si allega tabellaa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.