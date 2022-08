Salernitana, arriva anche Candreva: “Proseguiamo il lavoro dello scorso anno” (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Salernitana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento in prestito per un anno, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del centrocampista classe ’87 Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87. “Sono molto contento di essere arrivato a Salerno, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono appena arrivato ma le sensazioni sono state subito positive“, ha dichiarato il neo granata ai canali ufficiali del club, “dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di arrivare alla sosta di novembre nel migliore dei modi. Non ho esitato a rispondere positivamente alla Salernitana per la voglia, per il progetto. Dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento in prestito per un, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del centrocampista classe ’87 Antonio. Il calciatore indosserà la maglia numero 87. “Sono molto contento di essereto a Salerno, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono appenato ma le sensazioni sono state subito positive“, ha dichiarato il neo granata ai canali ufficiali del club, “dobbiamo pensare di partita in partita, cercando dire alla sosta di novembre nel migliore dei modi. Non ho esitato a rispondere positivamente allaper la voglia, per il progetto. Dobbiamo ...

