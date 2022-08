Ryan Reynolds ha speso 3 milioni di dollari senza dirlo a Blake Lively: "Ci stiamo ancora lavorando" (Di venerdì 12 agosto 2022) Ryan Reynolds ha recentemente ammesso di aver fatto infuriare Blake Lively dopo aver speso quasi 3 milioni di dollari a sua insaputa al fine di comprare una squadra di calcio gallese. Ryan Reynolds si è ritrovato a dover implorare per far pace con la moglie, Blake Lively, per un motivo che molte coppie potrebbero trovare familiare: ha speso una notevole quantità di denaro (quasi 3 milioni di dollari) senza discuterne con la sua partner, nonché madre dei suoi figli. Ovviamente la spesa di Reynolds è molto diversa da quella di una coppia media: l'attore 45enne ha rivelato al Jimmy Kimmel Live di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022)ha recentemente ammesso di aver fatto infuriaredopo averquasi 3dia sua insaputa al fine di comprare una squadra di calcio gallese.si è ritrovato a dover implorare per far pace con la moglie,, per un motivo che molte coppie potrebbero trovare familiare: hauna notevole quantità di denaro (quasi 3didiscuterne con la sua partner, nonché madre dei suoi figli. Ovviamente la spesa diè molto diversa da quella di una coppia media: l'attore 45enne ha rivelato al Jimmy Kimmel Live di aver ...

Cesya1998 : Best case Scorpio scenario: Emma Stone, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio and Ryan Reynolds. - GQitalia : Questa camicia trapuntata è diventata il capo d'abbigliamento preferito di Hollywood #RyanReynolds #Bode - badtasteit : Ryan Reynolds porta i figli sulla Walk of Fame e incontra Pennywise sulla sua stella - gemmacorbi : Il Corriere chiede cosa pensiamo della t-shirt bianca di Ryan Reynolds. Ma si mettesse pure un tutù color lavanda,… - losamegi : il fascino di ryan reynolds e robert downey jr è imbattibile -