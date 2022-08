Russia | Marina Ovsyannikova | la giornalista russa no - war agli arresti domiciliari fino a ottobre

carmelovirone : RT @globalistIT: - gigicalesso : RT @globalistIT: - globalistIT : - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Il tribunale Basmanny di #Mosca ha ordinato gli arresti domiciliari fino al 9 ottobre per la giornalista russa Marina #Ovsya… - silviaguerrini : RT @rtl1025: ?? Il tribunale Basmanny di #Mosca ha ordinato gli arresti domiciliari fino al 9 ottobre per la giornalista russa Marina #Ovsya… -

...chitarra classica e la speranza del Comitato promotore è che anche i giovani artisti die ...dei concorrenti nella Sala Giunta del Comune e un primo suggestivo concerto di Cecilio Perera e...Bavaglio e repressione nelladi Putin dove non c'è libertà e dopo l'informazione è libera di dire solo quello che vuole lo Zar imperialista. Arresti domiciliari perOvsyannikova, la giornalista russa no - war ...La 44enne cronista, che per un periodo ha lavorato anche per il quotidiano tedesco `Die Welt´, è stata arrestata ieri e rischia una condanna a diversi anni di carcere per divulgazione di informazioni ...Il bombardamento della base aerea russa di Saki non è stato un caso isolato. Per il generale Domenico Rossi "il segnale politico e militare di Kiev è ...