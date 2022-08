Russia, economia in contrazione del 4% nel 2o trimestre 2022. Calo forte ma meno delle attese (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel secondo trimestre del 2022 (il primo interamente segnato dalla guerra in Ucraina) l’economia russa ha subito una contrazione del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si tratta del primo Calo da un anno a questa parte. La flessione è però meno forte del previsto. Il dato è stato ufficializzato oggi dall’istituto statistico russo. Le sanzioni internazionali hanno causato forti contrazioni in industrie come quella automobilistica, dove la produzione è stata pressoché azzerata dopo che i gruppi occidentali hanno abbandonato il paese. Tuttavia altri comparti, primo fra tutti quello energetico, negli ultimi mesi hanno mostrato segni di stabilizzazione. Così come sembra arginato il Calo della spesa delle famiglie. Il dato del terzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel secondodel(il primo interamente segnato dalla guerra in Ucraina) l’russa ha subito unadel 4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si tratta del primoda un anno a questa parte. La flessione è peròdel previsto. Il dato è stato ufficializzato oggi dall’istituto statistico russo. Le sanzioni internazionali hanno causato forti contrazioni in industrie come quella automobilistica, dove la produzione è stata pressoché azzerata dopo che i gruppi occidentali hanno abbandonato il paese. Tuttavia altri comparti, primo fra tutti quello energetico, negli ultimi mesi hanno mostrato segni di stabilizzazione. Così come sembra arginato ildella spesafamiglie. Il dato del terzo ...

