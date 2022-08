Rosario da Rovigo | dove seguire la preghiera del 17 agosto

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 12 agosto 2022) Mercoledì 17alle 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario della Beata Vergine Addolorata in, presiede mons. Pierantonio Pavanello ‘Prega con noi’, Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 17alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario della Beata Vergine Addolorata in, con mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-. L'articolo L'Opinionista.