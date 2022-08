Rosaline | le prime foto e la data di uscita su Disney+ della nuova rivisitazione di Romeo e Giulietta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Sono state condivise quest'oggi leimmagini di, unadiin arrivo su: guardiamole insieme e scopriamo quando uscirà il film. Vi sentire romantici... Ma non troppo?potrebbe fare al caso vostro. Sono state diffuse nelle scorse ore lein chiave rom-com ditargata 20th Century Studios, che da noi debutterà il prossimo autunno su, come svela ladi. Scritta da Scott Neustadter & Michael H. Weber e diretta da Karen Maine (Starstruck), la pellicola con Kaitlyn Dever (La ...

