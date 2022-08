Roma, scavano buco per rapinare una banca: rimangono incastrati. Due arresti (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – Un buco scavato per raggiungere – probabilmente – una banca. Quattro persone coinvolte. A Roma, una presunta banda rimane “incastrata” sotto terra, come riporta Tgcom24. scavano il buco, forse per arrivare a una banca: ma rimangono incastrati Sono quattro le persone salvate, bloccate in un buco che avevano scavato sotto terra per raggiungere una banca, in Via Innocenzo XI, a Roma. E quattro sono i provvedimenti, di cui due d’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e gli altri due di denunce per danneggiamento e crollo colposo. Ma i quattro rapinatori, in ogni caso, avevano rischiato grosso, rimanendo fermi sotto terra senza possibilità di muoversi: tre di loro sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 agosto 2022), 12 ago – Unscavato per raggiungere – probabilmente – una. Quattro persone coinvolte. A, una presunta banda rimane “incastrata” sotto terra, come riporta Tgcom24.il, forse per arrivare a una: maSono quattro le persone salvate, bloccate in unche avevano scavato sotto terra per raggiungere una, in Via Innocenzo XI, a. E quattro sono i provvedimenti, di cui due d’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e gli altri due di denunce per danneggiamento e crollo colposo. Ma i quattro rapinatori, in ogni caso, avevano rischiato grosso, rimanendo fermi sotto terra senza possibilità di muoversi: tre di loro sono ...

