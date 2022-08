(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) –A. P. e M. M., i due napoletani con precedentiieri in via Innocenzo XI anell’ambito della vicenda sulladel. Al termine dell’udienza per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto non applicando misura cautelare a carico dei due e ha fissato l’inizio del processo per il 20 dicembre. I due uomini respingono ogni accusa e dicono di non conoscere gli altri due presunti complici dopo il crollo del terreno del tunnel scavato dall’interno di un negozio sfitto nel quartiere Aurelio a. A. P., 46 anni, e M. M., 57 anni, sono comparsi questa mattina in tribunale. “Stavamo passando in macchina per caso e abbiamo visto un ragazzo che chiedeva aiuto – hanno detto in aula i due ...

telodogratis : Roma, presunta banda del buco: arrestati tornano liberi - paolo_r_2012 : La storia dell'uomo rimasto incastrato in un tunnel e della (presunta) banda del buco - StraNotizie : Roma, presunta banda del buco: arrestati tornano liberi - MarcG_69 : #Roma Incastrato nel tunnel, arrestati tornano liberi. Ecco l'identikit della (presunta) banda del buco… - CasaItaliaRadio : Roma, presunta banda del buco: arrestati tornano liberi ??Leggi di più su -

Banda del buco, liberi i due arrestati Tornano liberi Antonio Pinto e Mario Mazza, le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI, a, nell'ambito del caso sullabanda del buco. Al termine del processo per direttissima, il giudice convalida l'arresto ma non applica la misura cautelare a carico dei due."Stavamo passando ...Tornano liberi le due persone arrestate in via Innocenzo XI anell'ambito della vicenda sullabanda del buco. Al termine del processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto non applicando la misura cautelare a carico dei due. Fissato ...Tornano liberi le due persone arrestate in via Innocenzo XI a Roma nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del ...Tornano liberi Antonio Pinto e Mario Mazza, le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI, a Roma, nell'ambito del caso sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissi- ma ...