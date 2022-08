Roma, peste suina: il Tar rigetta il ricorso. Maiali e cinghiali verranno abbattuti (Di venerdì 12 agosto 2022) "Non e' accoglibile la richiesta di non procedere all'abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall'Asl Roma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) "Non e' accoglibile la richiesta di non procedere all'abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall'Asl...

