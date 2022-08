Roma, la storia della Sfattoria degli Ultimi. Gli animali conservati nella struttura dovranno essere abbattuti con l’elettroshock per la peste suina (Di venerdì 12 agosto 2022) I 140 maiali e i cinghiali ospiti della Sfattoria, il santuario nei pressi di Roma che si occupa di salvare gli animali maltrattati o recuperati nelle zone urbane della capitale, saranno abbattuti con l’elettroshock. Lo ha comunicato il commissario straordinario per la peste suina Angelo Ferrari. Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di non procedere presentata dall’associazione, che pochi giorni fa si era vista notificare l’ordinanza di abbattimento dei suini (non contagiati dalla peste suina, ma in zona rossa) dall’Asl 1 di Roma. La decisione sarebbe motivata da diversi fattori di problematicità, tra cui «la carenza e inadeguatezza delle misure di biosicurezza» ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) I 140 maiali e i cinghiali ospiti, il santuario nei pressi diche si occupa di salvare glimaltrattati o recuperati nelle zone urbanecapitale, sarannocon. Lo ha comunicato il commissario straordinario per laAngelo Ferrari. Il Tar del Lazio ha rigettato la richiesta di non procedere presentata dall’associazione, che pochi giorni fa si era vista notificare l’ordinanza di abbattimento dei suini (non contagiati dalla, ma in zona rossa) dall’Asl 1 di. La decisione sarebbe motivata da diversi fattori di problematicità, tra cui «la carenza e inadeguatezza delle misure di biosicurezza» ...

