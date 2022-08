Roma e la banda del buco: quanto è costato salvare il presunto ladro? (Di venerdì 12 agosto 2022) Inizialmente era apparso un incidente sul lavoro, l’ennesimo. Poi la verità è venuta a galla e nel corso di queste ore i contorni della surreale vicenda si arricchiscono di particolari. Un amaro quanto interessante interrogativo fa capolino nell’accaduto ed ha a che fare con i soldi che ci sono voluti per salvare il presunto ladro che si era infilato in un tunnel all’Aurelio, sotto via Innocenzo XI. Soldi, quasi inutile sottolinearlo, che saranno sottratti dalle tasche dei contribuenti. Leggi anche: banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera banda del buco: un’operazione da 70mila euro quanto sono costate le operazioni di soccorso? Almeno 70mila euro la cifra che è servita ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Inizialmente era apparso un incidente sul lavoro, l’ennesimo. Poi la verità è venuta a galla e nel corso di queste ore i contorni della surreale vicenda si arricchiscono di particolari. Un amarointeressante interrogativo fa capolino nell’accaduto ed ha a che fare con i soldi che ci sono voluti perilche si era infilato in un tunnel all’Aurelio, sotto via Innocenzo XI. Soldi, quasi inutile sottolinearlo, che saranno sottratti dalle tasche dei contribuenti. Leggi anche:del, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li liberadel: un’operazione da 70mila eurosono costate le operazioni di soccorso? Almeno 70mila euro la cifra che è servita ...

SkyTG24 : 'Banda del buco' a #Roma: un #ladro, incastrato in un #tunnel, è stato salvato dopo 8 ore. Lo stava scavando nei pr… - CorriereCitta : Roma e la banda del buco: quanto è costato salvare il presunto ladro? - VesuvioLive : “Banda del buco” scava tunnel vicino alla banca, uno di loro rimane incastrato: arrestati due napoletani - raspa90 : RT @repubblica: Banda del buco, ecco chi sono i due pregiudicati napoletani: processati per direttissima [di Bianca Neri] - infoitinterno : Roma, banda del buco. Gli arrestati Antonio Pinto e Mario Mazza: «Passavamo lì per caso» -