Roma, cercano di scassinare le Poste ma vengono visti dalle telecamere: (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) Avevano preparato tutto. Felpa, cappuccio, mascherina per non essere riconosciuti, e via "all'opera". I due uomini hanno cercato di scassinare il Centro di Distribuzione Roma Eur, che lavora quotidianamente corrispondenza e pacchi. 'Peccato' però, per loro, che sopra le loro teste c'erano diverse telecamere di sicurezza che hanno filmato tutto. Furto alle Poste Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto e, in tempo reale, sono arrivati agli operatori della Situation Room della Capitale. Ovvero, il centro di sorveglianza competente per il territorio. I due quindi, erano "sorvegliati" fin dal primo momento. Hanno cercato ben due volte di entrare, nessuna delle due è andata a buon fine. Le Forze dell'Ordine sono state immediatamente allertate e hanno proceduto al loro fermo.

