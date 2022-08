Roma, CdS: “Dybala si è preso la capitale” (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS, Dybala si è preso davvero la Roma e non vede l’ora di far parlare il campo dopo mesi di tante parole. “Dybala subito in cattedra. L’argentino ha completato l’ambientamento, da quando si è unito ai nuovi compagni in Portogallo sono passate poco più di tre settimane, è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Ha migliorato la condizione fisica e contro la Salernitana vuole dimostrare di poter fare subito la differenza. Gli mancano due gol per tagliare il traguardo di quota cento in serie A e vorrebbe tagliarlo domenica sera, alla squadra campana ha già segnato due reti in due partite. In poco più di venti giorni è entrato con entusiasmo nel mondo giallorosso. Ieri è arrivata la sua fidanzata, Oriana Sabatini, ora cercheranno casa. Stanno insieme da tre anni e un giorno si ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS,si èdavvero lae non vede l’ora di far parlare il campo dopo mesi di tante parole. “subito in cattedra. L’argentino ha completato l’ambientamento, da quando si è unito ai nuovi compagni in Portogallo sono passate poco più di tre settimane, è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Ha migliorato la condizione fisica e contro la Salernitana vuole dimostrare di poter fare subito la differenza. Gli mancano due gol per tagliare il traguardo di quota cento in serie A e vorrebbe tagliarlo domenica sera, alla squadra campana ha già segnato due reti in due partite. In poco più di venti giorni è entrato con entusiasmo nel mondo giallorosso. Ieri è arrivata la sua fidanzata, Oriana Sabatini, ora cercheranno casa. Stanno insieme da tre anni e un giorno si ...

infoitsport : Roma, CdS: “Dybala si è preso la capitale” - serie_a24 : Roma, CdS: “Dybala si è preso la capitale” - plucam7 : @GattaMario3 Quelli del CDS nel creare polemiche sono dei maghi… «Chi non avrei mai voluto essere da bambino? Un ca… - ZonaBianconeri : RT @Goalist_it: ??????Per #Blanco c'è solo la #Roma, il cantante lancia una frecciatina alla #Juve - Goalist_it : ??????Per #Blanco c'è solo la #Roma, il cantante lancia una frecciatina alla #Juve -