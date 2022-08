Rodolfo Martinez presenta “Kokopelli il vento che suona” | I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 agosto 2022)ilche” un racconto per spronare i più giovani a scoprire se stessi «Se non si hanno sogni in cui credere, se non si tenta anche minimamente di spiccare il volo, si è destinati a una vita triste, senza colori, senza musica e senza emozioni» “, ilche” è un’opera di narrativa dedicata ai ragazzi, scritta da, che in questo libro ha trasmesso molto di sé, al fine di aiutare i più giovani a trovare la propria strada. Rey, è un adolescente come tanti, cresciuto da solo con sua madre Ally – un’americana di origine Navajo – che vive una fase di demoralizzazione e apatia. Sarà quindi la madre, a incoraggiarlo a dedicarsi ad ...