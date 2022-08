Ritorno in classe infanzia, uscite didattiche sospese e FFP2 per tutto il personale in caso di boom di contagi. No mascherine per i bambini. LINEE GUIDA ISS [PDF] (Di venerdì 12 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto le LINEE GUIDA per il Ritorno in classe per la scuola dell'infanzia. In caso di rialzo della curva epidemiologica, l'ISS prevede lo stop alle uscite didattiche, FFP2 per tutto il personale scolastico, sanificazione potenziata dei locali. In qualsiasi scenario, però, è confermato il no alla mascherina per i bimbi. L'articolo Ritorno in classe infanzia, uscite didattiche sospese e FFP2 per tutto il personale in caso di boom di contagi. No ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) L'Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto leper ilinper la scuola dell'. Indi rialzo della curva epidemiologica, l'ISS prevede lo stop alleperilscolastico, sanificazione potenziata dei locali. In qualsiasi scenario, però, è confermato il no alla mascherina per i bimbi. L'articoloinperilindidi. No ...

